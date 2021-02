Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Acht Kelleraufbrüche in Wohnhaus

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hagemühlenweg, Freitag, 19.02.21, 05.00 Uhr bis 16.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Freitag, 19.02.21, in der Zeit von 05.00 Uhr bis 16.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu insgesamt acht Kellerräumen, die sich, in einem, im Hagemühlenweg in Bad Gandersheim gelegenen Mehrfamilienhaus befanden. Von allen Kellerräumen wurden die Vorhängeschlösser gewaltsam geöffnet. Nach erster Inaugenscheinnahme wurde jedoch aus den Kellerräumen nichts entwendet. Die Schadenshöhe durch die zerstörten Vorhängeschlösser dürfte sich auf ca. 100,- EUR belaufen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im Bereich des Hagemühlenwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell