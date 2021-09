Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeiliche Bilanz zum Bliesfestival

Ludwigshafen (ots)

Das erste Kulturfest für elektronische Musik an der Blies ist aus polizeilicher Sicht ruhig verlaufen. Es wurden der Polizei keine Vorfälle gemeldet, die ein polizeiliches Einschreiten auf dem Festivalgelände erfordert hätten. Darüber hinaus wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 im Umfeld der Veranstaltung Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt, um insbesondere das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu verhindern. Bei diesen Kontrollen konnten insgesamt 6 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. In allen Fällen wurde von den kontrollierten Personen eine geringe Menge an Betäubungsmitteln mitgeführt. Bei den Betäubungsmitteln handelte es sich überwiegend um Marihuana, in 2 Fällen wurde auch Kokain sichergestellt. Gegen alle 6 Personen wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Bei den Kontrollmaßnahmen konnten auch mehrere Personen festgestellt werden, die erheblich alkoholisiert das Festivalgelände verlassen hatten und danach mit ihrem Fahrzeug wegfahren wollten. In 8 Fällen konnte durch die Kontrollen verhindert werden, dass die alkoholisierten Personen mit ihrem Fahrzeug wegfuhren, wobei bemerkenswert war, dass es sich nur in einem Fall um einen PKW-Fahrer gehandelt hat. In allen anderen Fällen handelte sich um Personen, die mit dem Fahrrad wegfahren wollten. Weiterhin wurde bei den Kontrollen ein Autofahrer festgestellt, der seinen PKW ohne gültige Fahrerlaubnis geführt hatte.

