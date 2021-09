Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lebensmittel entwendet

Ludwigshafen (ots)

Auf frischer Tat wurden am frühen Samstagabend drei männliche Personen durch den Filialleiter eines Einkaufsmarktes in Edigheim gestellt. Die Männer hatten Lebensmittel in einem vierstelligen Wert aus dem Markt entwendet und anschließend in einem Fahrzeug deponiert. Die Männer wurde der Polizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

