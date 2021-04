Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Bretten - Kind bei Unfall mit E-Bike-Fahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Offensichtlich eine schwerere Beinverletzung zog sich ein 8-jähriges Mädchen bei einem Unfall mit einem E-Bike-Fahrer am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, in Bretten-Ruit zu.

Nach ersten Ermittlungen befuhren ein Mann und eine Frau, beide auf E-Bikes, die Straße "An der Salzach" in Richtung "Am Ölgraben". Kurz vor dieser Einmündung rannte wohl plötzlich das kleine Mädchen auf die Straße und wurde von dem männlichen E-Bike-Fahrer erfasst. Beide stürzten offenbar zu Boden. Die Begleiterin des Mannes brachte das Mädchen wohl zu ihrem nahegelegenen Zuhause und übergab das Kind an den Bruder. Dann verließen sowohl die Frau als auch der Mann den Unfallort. Die Eltern verständigten kurz darauf die Polizei und den Rettungsdienst, weil sich das Mädchen offenbar schwerere Verletzungen zugezogen hatte.

Die ermittelnde Verkehrspolizei Karlsruhe sucht nun nach Zeugen des Unfallhergangs und auch nach dem radfahrenden Paar. Beide waren wohl zwischen 40 und 50 Jahre alt und dunkel gekleidet. Vermutlich waren sie mit E-Bikes unterwegs. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944844 entgegen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell