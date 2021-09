Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrolle zweier möglicher Fahrraddiebe

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Samstagmorgen konnte ein aufmerksamer Bürger zwei männliche Personen dabei beobachten, wie sich diese an einem Fahrrad zu schaffen machten. Einer der beiden Männer habe anschließend ein orangefarbenes Fahrrad in die Luft geworfen und hierbei beschädigt. Im Rahmen der Kontrolle konnten ein 30 jähriger Mann aus dem Rheinpfalzkreis und ein 24 jähriger Mann aus Ludwigshafen angetroffen werden. Der 24 Jährige führte ein Fahrrad mit sich, dessen Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht nachvollziehbar geklärt werden konnten. Aus diesem Grund wurde das Fahrrad sichergestellt. Beide Personen erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgrund Sachbeschädigung und, sofern sich der Verdacht bestätigt, Fahrraddiebstahls.

