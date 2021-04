Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch

Hemer (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hönnetalstraße einzubrechen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell