Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit um Maske und Einkaufswagen

Schalksmühle (ots)

In einem Supermarkt an der Volmestraße kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr zu einem Streit um Corona-Schutzmaßnahmen. Ein 64-jähriger Schalksmühler ärgerte sich über einen 40-jährigen anderen Kunden ohne Maske und Einkaufswagen. Der Streit schaukelte sich hoch. Der 40-jährige beleidigte den anderen und soll versucht haben, seinen Gegner zu schlagen, traf jedoch nur die Kappe. Eine Verkäuferin versuchte den Streit zu schlichten, indem sie dem 40-Jährigen einen Einkaufswagen brachte. Die Polizei wurde gerufen. Sie erteilte dem 40-Jährigen einen Platzverweis und schrieb eine Anzeige gegen ihn wegen Beleidigung und versuchter einfacher Körperverletzung. (cris)

