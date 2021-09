Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit alkoholisiertem Pedelec-Fahrer

Ludwigshafen, Kurt-Schumacher-Straße (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 46-jähriger Ludwigshafener mit seinem Pedelec die Kurt-Schumacher-Straße und stieß hier zunächst ohne ersichtlichen Grund gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beidem Zweiradfahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Er wurde zunächst aufgrund seiner Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht, wo ihm zudem auf Anordnung der Polizeibeamten eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

