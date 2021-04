Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 42-Jähriger unter Drogeneinfluss

Dorsheim/A 61 (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 42-jährigen PKW-Fahrer Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Die Polizisten überprüften den Mann am 14.20.2021 gegen 02:20 Uhr bei Dorsheim, nachdem sie ihn dort an der Anschlussstelle von der A 61 geleitet hatten. Ein Vortest reagierte positiv, sodass der Mann mit zur Dienststelle musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den 42-Jährigen erwarten nun die entsprechenden Anzeigen, mindestens ein Bußgeld und Punkte in Flensburg.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell