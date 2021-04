Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW fährt auf Leitplanke auf

Bornheim/Rheinhessen (ots)

Ein 53-jähriger Fahrer eines Klein-LKW kam am 12.4.2021 gegen 13 Uhr bei Bornheim von der A 61 ab. Der Mann, der mit seinem 7,5-Tonner Richtung Koblenz fuhr, gelangte kurz nach der Anschlussstelle Bornheim zu weit nach rechts, fuhr über die Standspur hinaus und fuhr mit der linken Fahrzeugseite auf die Leitplanke auf. Die rechte Seite des LKW befand sich im Grünstreifen. Dort kam er nach ca. 60 Metern zum Stehen. Der LKW des 53-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und verlor geringe Mengen an Betriebsstoffen. Das Fahrzeug musste mittels Autokran geborgen und abtransportiert werden. Dazu wurde die Hauptfahrbahn für ca. zwei Stunden auf eine Fahrspur verengt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es hierdurch nicht. Der Gesamtschaden am LKW und am Verkehrsraum dürfte mehrere tausend Euro betragen. Wieso der LKW-Fahrer von der Fahrbahn abbekommen ist, konnte er nicht sagen. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Polizei vermutet Ablenkung als Ursache.

