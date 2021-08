Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht bei Tageslicht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht am Sonntag zwischen 07:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Fichtestraße in Leonberg. Vermutlich befuhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker die Fichtestraße von der Seestraße kommend in die Fahrtrichtung Keplerstraße ein und beschädigte hierbei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Jedoch entfernte sich der Fahrzeuglenker und beging somit Fahrerflucht. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 6050, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

