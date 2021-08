Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich über ein Vordach verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitag 17.00 Uhr und Montag 06.00 Uhr Zutritt ins Innere eines Firmengebäudes in der Hermann-Gebauer-Straße in Weil im Schönbuch. Vom Vordach aus schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und gelangten so in die Firma. Sie stahlen diverse Werbegeschenke von geringem Wert. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich beim Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0.

