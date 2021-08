Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Sachbeschädigung in öffentlicher Tiefgarage

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter hinterließen zwischen Freitag 16.30 Uhr und Montag 09.45 Uhr einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro in einer öffentlichen Tiefgarage in der Hauptstraße in Gerlingen. Die Täter drückten vermutlich mit den Händen Schriftzüge und Muster in die Kellerdeckendämmung. Teilweise wurde das Dämmmaterial auch herausgerissen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07156 9449-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell