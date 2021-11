Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211108-2: Fahrzeuganhänger mit aufgeladenem Auto entwendet

Elsdorf (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen

In der Nacht zu Samstag (6. November) haben Unbekannte einen Anhänger samt einem aufgeladenen Toyota Yaris entwendet. Den Anhänger hatten die Eigentümer in Berrendorf auf einem Parkplatz an der Straße "Zum Sportplatz" abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Autos und des Anhängers geben können.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Den mit einem Kupplungsschloss gesicherten Anhänger und den darauf aufgeladenen nicht zugelassenen schwarzen Toyota hatten die Eigentümer am Freitagabend gegen 20 Uhr abgestellt. Am nächsten Morgen, um 8.30 Uhr, fehlten sowohl der Anhänger als auch der Toyota. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell