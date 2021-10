Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung auf Heimweg

Frankenthal (ots)

Am 01.10.2021 gegen 13:10 Uhr wurde ein 12-Jähriger Junge auf dem Heimweg von der Schule von einem Unbekannten geschlagen. Der etwa 15-Jährige Unbekannte sprach den Jungen in der Eisenbahnstraße an und schlug ihm ins Gesicht. Im Anschluss erschien der Junge samt Mutter auf der Dienststelle um Anzeige zu erstatten.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

