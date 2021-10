Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht Kaufland

Frankenthal (ots)

Der Geschädigte parkte seinen weißen KIA am 01.10.2021 von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflands in Frankenthal. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die linke Fahrertür des geparkten Fahrzeugs. Am Fahrzeug konnten dunkle Lackspuren, vermutlich vom Unfallverursacher, festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell