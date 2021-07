Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Mobiltelefon geraubt

Wickede (ots)

Am Bahnhof ist es am Donnerstag, gegen 20:25 Uhr, zu einem Vorfall gekommen. Ein 19-Jähriger Wickeder war zunächst von mehreren Jugendlichen beleidigt worden. Als er darauf nicht reagierte, kam die Gruppe auf ihn zu und schlug auf ihn ein. Sie nahmen sein Mobiltelefon an sich und flüchteten. Im Rahmen einer Fahndung konnte einer der Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts angetroffen werden. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Raub aufgenommen. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell