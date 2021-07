Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bad Waldliesborn - Wohnungsbrand

Lippstadt (ots)

Am Freitag, um 07:09 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Klinkhammer Weg gerufen. Hier brannte in einem Obergeschoss die Küche einer Wohnung. Alle Bewohner wurden zunächst evakuiert. Eine 76-jährige Hausbewohnerin erlitt eine Verletzung durch das Einatmen von Rauchgasen. Der 44-jährige Inhaber der betroffenen Wohnung erlitt neben einer Rauchgasvergiftung auch diverse Verbrennungen. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. In der Wohnung entstand durch die Flammen erheblicher Sachschaden. Der Brand entstand vermutlich im Bereich des Backofens. Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt. (lü)

