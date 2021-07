Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Erneuter Schwerpunkteinsatz

Soest (ots)

Am Donnerstag zeigte die Polizei erneut verstärkte Präsenz an auffälligen Orten der Stadt. Dieses Mal galt die besondere Aufmerksamkeit der Polizisten dem Theodor-Heuss-Park. Zwischen 16:00 und Mitternacht wurde dort 21 Personen kontrolliert. Neun Platzverweise wurden für den Bereich des Parks ausgesprochen. Gegen zwei Personen wurden Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geschrieben. Die Polizei wird auch in der nächsten Zeit solche Kontrollen durchführen. (lü)

