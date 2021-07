Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfall

Werl (ots)

Auf der Mellinstraße ist es am Donnerstag, gegen 19:55 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 55-jährige Frau fuhr mit einem Kleinkraftrad auf der Gröhnestraße und bog in die Mellinstraße ab. Als sie an am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen vorbei fahren wollte, missachtete sie nach eigenen Angaben das ihr entgegenkommende Auto eines 25-jährigen Soesters. Beide Fahrzeugführer bremsten stark, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam die Werlerin zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (wo)

