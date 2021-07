Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Lidflattern - Blutprobe

Soest (ots)

Zur Durchführung einer Verkehrskontrolle auf dem Kaiser-Otto-Weg, hielt eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstag (22. Juli), gegen 8 Uhr, einen 44-jährigen Soester mit seinem Wagen an. Der Kontrollierte gab zu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Einen Atemalkoholtest absolvierte der 44-Jährige mit 0,32 Promille, was jedoch den Beamten nicht sein Lidflattern erklärte. Der folgende positive Drogenvortest brachte daraufhin "Licht ins Dunkle". Die Fahrt ging weiter, jetzt aber im Streifenwagen, zu einem Krankenhaus, in dem die Polizeibeamten dem Soester eine Blutprobe entnehmen ließen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell