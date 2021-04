Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Zoll verhindert Zigarettenschmuggel - Fast 1,5 Millionen Zigaretten hinter Getränkeflaschen entdeckt

Lübeck (ots)

Die Schmuggelfahrt mit 1.435.000 Zigaretten endete in der vergangenen Woche am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde. Zollbeamte des Hauptzollamtes Kiel kontrollierten einen aus Lettland kommenden Lastkraftwagen routinemäßig nach dessen Ankunft im Hafen. Auf der Ladefläche des Kühlanhängers entdeckten die Zöllner, versteckt zwischen Erfrischungsgetränken, insgesamt 290 Kartons mit unversteuerten Zigaretten.

Der 41-jährige Lkw-Fahrer wurde vorläufig festgenommen, der Lkw wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen, da die Voraussetzungen der Untersuchungshaft nicht vorlagen. Er wird sich in einem Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung zu verantworten haben.

Dazu Stephan Meyns, Pressesprecher der Zollfahndung in Hamburg: "Gerade die Ostseehäfen sind ein Schwerpunkt unserer Anstrengungen im Kampf gegen den Zigarettenschmuggel. Der Spürsinn der Zöllnerinnen und Zöllner verhindert immer wieder erfolgreich den Schmuggel von Zigaretten."

Es ist ein Steuerschaden von circa 250.000 Euro entstanden.

Die als Tarnladung genutzten 30 Paletten Erfrischungsgetränke waren laut Frachtpapieren für einen Empfänger in den Niederlanden bestimmt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamtes Hamburg -Dienstsitz Kiel- im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck. Die Ermittlungen dauern noch an.

