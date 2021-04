Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Zoll stellt halbe Tonne Wasserpfeifentabak sicher

Rade / Kiel (ots)

539 Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabak gingen einer Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Autobahn Schuby von Zoll, Bundes- und Landespolizei bereits am 7. April ins Netz. Bei der zollrechtlichen Routinekontrolle eines Kleintransporters auf dem Parkplatz Rade an der Autobahn 7 fanden die Beamten auf der Ladefläche des Fahrzeugs den in Kunststoffbeuteln verpackten Tabak. An den Verpackungen fehlten die vorgeschriebenen Steuerzeichen. Der Tabaksteuerschaden beläuft sich auf über 12.000 Euro. Gegen den 41-jährigen Fahrer des Transporters wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen gegen den dänischen Staatsbürger wurden durch das Zollfahndungsamt Hamburg -Dienstsitz Kiel- übernommen.

