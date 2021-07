Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, ist es auf dem Senator-Schwartz-Ring zu einem Unfall gekommen. Eine 27-jährige Autofahrerin war mit ihrem Mercedes in Richtung Deiringser Weg unterwegs. Ein 84-jähriger Opel-Fahrer fuhr vor der Mercedes-Fahrerin und beabsichtigte, in den Meiningser Weg abzubiegen. Die 27-jährige Soesterin übersah dies und fuhr auf den Opel auf. Sie und ihr im Fahrzeug befindliches Kleinkind wurden zur weiteren Untersuchung mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 84-Jährige blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 10500 Euro. (wo)

