Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Landau (ots)

Am Nachmittag des 19.06.2021 wurde in der Landauer Innenstadt ein 26-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW kontrolliert. Da der junge Mann körperliche Auffälligkeiten zeigte, wurde mit ihm ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den Landauer kommt eine Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, weshalb er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen muss.

