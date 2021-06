Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auf Drogen die Handbremse vergessen

Landau (ots)

Einen nicht unerheblichen Sachschaden verursachte am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr ein 25 Jahre alter Paketfahrer in Landau-Nußdorf. Der Landauer wollte an einem dortigen Anwesen ein Paket zustellen und verpasste es offensichtlich am Gefälle die Handbremse zu ziehen. Während der Sachverhaltsaufnahme durch Beamte der PI Landau wurde nicht nur ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro an parkenden Fahrzeugen festgestellt - der junge Mann räumte zudem den Konsum von Cannabisprodukten ein, was ein durchgeführter Schnelltest bestätigte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Führerscheinrechtliche Konsequenzen sind ihm sicher.

