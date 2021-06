POL-PDLD: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Polizeidirektion Landau

Etwa 25 000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte waren das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagmittag gegen 15:00 Uhr an der Kreuzung Max-Planck-Str. / Ecke Ärztezentrum in Landau ereignete. Eine 26 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin missachtete dort das Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte mit einem 76 Jahre alten Mann im Kreuzungsbereich. Beide wurden zur medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der polizeilichen Unfallaufnahme kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

