Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Körperliche Auseinandersetzung

Warstein (ots)

In der Straße Am Salzbörnchen ist es am Donnerstag, gegen 14:45 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 44-jähriger Warsteiner schubste dabei einen anderen 44-jährigen Warsteiner um und schlug auf diesen ein. Ein 27-jähriger Mann, ebenfalls aus Warstein, kam dem am Boden liegenden Mann zur Hilfe und schlug auf den Schläger ein, um die Parteien zu trennen. Das 44-jährige Opfer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung geschrieben. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell