POL-PDLU: Streit um E-PKW Parkplatz eskaliert

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 01.10.2021 gegen 14:45 Uhr kam es auf dem Globus-Parkplatz in Bobenheim-Roxheim zu Streitigkeiten zwischen einer 48-Jährigen Wormserin und einem etwa 50-60 Jahre alten bislang unbekannten Mann. Grund des Streits war ein missverständlich gekennzeichneter Parkplatz für Elektroautos. Der Mann beleidigte die Frau im Anschluss.

