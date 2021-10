Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeltteile für mehrere tausend Euro entwendet

Speyer (ots)

Zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr am gestrigen Freitagnachmittag entwendeten bislang unbekannte Personen Material zum Aufbau von größeren Zelten im Wert von ca. 5000 Euro von einem Firmengelände in der Draisstraße in Speyer. Da zum Transport des Diebesguts ein größeres Fahrzeug gedient haben dürfte, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die im betreffenden Zeitraum im Bereich der Draisstraße eine entsprechende Beobachtung gemacht haben. Die Polizei bittet daher etwaige Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232 / 137 - 0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell