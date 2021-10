Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auf Parkplatz ein anderes Auto beschädigt und weitergefahren

Speyer (ots)

In der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.40 Uhr parkte am gestrigen Freitag eine Dame ihren PKW auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Wormser Landstraße in Speyer und ging einkaufen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam bemerkte sie frische Kratzspuren an der rechten hinteren Stoßstange, welche offensichtlich in diesem Zeitraum von einem anderen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht wurden. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet etwaige Unfallzeugen sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232 / 137 - 0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

