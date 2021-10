Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Peugeot 208 am 01.10.2021, in der Zeit von 10:50 Uhr bis 12:01 Uhr, im Parkhaus in der Welschgasse. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen das geparkte Fahrzeug der Geschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500EUR.

