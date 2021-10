Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Der Geschädigte parkte seinen roten BMW X1 im Zeitraum vom 30.09.2021 um 19:00 Uhr bis zum 01.10.2021 16:00 Uhr in der Gutenbergstraße in Frankenthal. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Dieser wurde hierbei beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

