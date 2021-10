Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bedrohung auf Party

Frankenthal (ots)

Am 01.10.2021 in den Abendstunden wurden bei einer privaten Party in der Nähe des Strandbades in Frankenthal mehrere Personen durch drei uneingeladene Besucher geschlagen und bedroht. Die unbekannten Streithähne kletterten über einen Zaun und gingen anschließend die Partygäste an. Nach der Rauferei sind die Täter geflohen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell