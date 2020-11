Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine junge Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag, 11.11.2020, in Stühlingen-Unterwangen leicht verletzt worden. Gegen 16:50 Uhr war die 18-jährige alleinbeteiligt von der Straße geraten und gegen eine Mauer geprallt. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Neben der Besatzung eines Rettungswagens war auch ein Notarzt im Einsatz. Der Sachschaden am VW der Frau liegt bei rund 3500 Euro, die Mauer wurde nicht beschädigt.

