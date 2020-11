Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto prallt gegen Laternenmast - Zwei Leichtverletzte

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, 10.11.2020, gegen 18.10 Uhr, kam eine 61-jährige Subaru-Fahrerin in einer leichten Linkskurve in der Belchenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Hierbei zog sich die Fahrerin sowie eine Mitfahrerin leicht Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro. Der Subaru musste abgeschleppt werden.

