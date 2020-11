Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Günterstal: Sattelzug fährt sich fest und behindert dadurch den Verkehr

FreiburgFreiburg (ots)

Festgefahren beim Rangieren hat sich ein Sattelzug am Mittwoch, 11.10.2020, gegen 20: 40 Uhr im Rehhagweg in Freiburg - Günterstal. Der Sattelzug mit einem Gesamtgewicht von 35 Tonnen blockierte durch seine missliche Lage die Rettungswege, weshalb sich die Berufsfeuer die Situation vor Ort anschaute.

Die Bergung mittels eines Krans dauert am Donnerstagmorgen, 12.11.202, noch an. Anwohner werden gebeten in nördliche Richtung die Valentinstraße zu nutzen. Der dortige Verkehrspoller wurde für die Zeit der Bergung entfernt.

