POL-BS: Polizeipräsident Michael Pientka gibt umfangreiche Personalveränderungen in der Polizeidirektion Braunschweig bekannt

Die Auswahlentscheidungen zur Besetzung der Dienststellenleitungen in den Polizeiinspektionen Wolfsburg-Helmstedt, Braunschweig und Goslar sind getroffen. Zudem stehen auch für das Polizeikommissariat Helmstedt und das Polizeikommissariat Bundesautobahn bei der Polizeiinspektion Braunschweig Leitungswechsel an.

Für die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt überträgt Polizeipräsident Pientka mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 die Leitung an Polizeidirektorin Petra Krischker. Polizeidirektorin Krischker (59) verlässt die Polizeiinspektion Goslar, deren Leitung sie seit 2015 innehatte und übergibt den Staffelstab an Polizeidirektor Rodger Kerst (56), der die letzten drei Jahre in der Polizeidirektion Braunschweig das Einsatzdezernat führte.

Zum Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt gehört das Polizeikommissariat Helmstedt, dessen bisherige Leiterin Kriminaloberrätin Imke Krysta (41) die Dienststelle zum 1. Oktober verlässt und künftig die Leitung des Dezernates Kriminalitätsbekämpfung in Braunschweig übernimmt.

Für die Polizeiinspektion Braunschweig überträgt der Behördenleiter Polizeidirektor Thomas Bodendiek die Leitung ebenfalls zum 1. Oktober. Polizeidirektor Thomas Bodendiek (56) hatte in den zurückliegenden zwei Jahren die Verantwortung für die Polizeiinspektion Gifhorn.

Das zur Polizeiinspektion Braunschweig gehörende Polizeikommissariat Bundesautobahn, dessen bisheriger Leiter Erster Polizeihauptkommissar Andreas Lübke (62) in den Ruhestand verabschiedet wurde, wird künftig durch Polizeirat Jens Wiese (38) geleitet, der ebenfalls zum 1. Oktober von Polizeipräsident Pientka in das Amt eingeführt wurde.

Michael Pientka wünscht allen in neuer Funktion oder an neuer Wirkungsstätte einen guten Start und weiterhin viel Erfolg.

Für die Nachfolge der Inspektionsleitung in Gifhorn sowie beim Polizeikommissariat Helmstedt werden landesweite Ausschreibungen initiiert.

Zu den einzelnen Amtseinführungen wird in den kommenden Wochen ausführlich berichtet.

