Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei stellt Fahrzeugdieb - Festnahme

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Lamme

30.09.2021, 02:37 Uhr

Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn 2 einen kurz zuvor in Braunschweig entwendeten Pkw. Der Fahrer wird festgenommen.

In der Nacht zu Donnerstag ist es Zivilfahndern der Autobahnpolizei Braunschweig gelungen, einen kurz zuvor entwendeten Audi zu kontrollieren. Der Audi war den Beamten auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin aufgefallen. Bei der Kontrolle auf dem Rastplatz Uhry kamen erste Verdachtsmomente auf, dass das Fahrzeug entwendet sein könnte. Hinzu kam, dass der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu stehen schien. Nach kurzen Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug kurz zuvor in Lamme entwendet worden war. Der Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Zur Sicherungen von Beweisen, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der entwendete Pkw wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell