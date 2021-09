Polizei Braunschweig

POL-BS: Kinder und Polizei führten eine gemeinsame Geschwindigkeitskontrolle durch

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am Schwarzen Berge,

28.09.2021, 07.00 Uhr - 10.00 Uhr

Das Polizeikommissariat Nord hat zusammen mit Kindern der Grundschule "Am Schwarzen Berge" die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern gemessen.

Am Dienstagmorgen führten Polizeibeamte zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Klassen 4a und 4b eine Verkehrskontrolle durch. Zuvor hatten sich Beschwerden über Geschwindigkeitsüberschreitungen im unmittelbaren Nahbereich der Grundschule gehäuft. Zusammen mit den Polizeibeamten konnten die Kinder die gemessene Geschwindigkeit ablesen und über Funk weitergeben. Die Fahrzeuge wurden dann angehalten. Auch hier haben die Kinder tatkräftig unterstützt und vom Gehweg aus ebenfalls eine Anhaltekelle gehoben. Abhängig von der Geschwindigkeit der Fahrzeuge wurden die Fahrzeugführer von den Kindern gelobt oder getadelt. Hierfür hatten sich die Kinder im Vorfeld der Kontrolle Fragen und Aussagen überlegt. So wurden die Fahrzeugführer beispielsweise gefragt: "Wissen Sie, dass hier eine Schule ist?". Im Anschluss an die Kontrolle gab es noch eine gemeinsame Nachbereitung von Polizei und den Kindern. Insgesamt wurden 28 Fahrzeuge gemessen. Durch die Polizei wurden neun Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Verkehrskontrolle erhielt sowohl durch die kontrollierten Kraftfahrzeugführer als auch durch Passanten ausgesprochen positive Resonanz.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell