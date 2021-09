Polizei Braunschweig

POL-BS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 2

Braunschweig (ots)

Gifhorn, BAB 2 Fahrtrichtung Berlin, KM 172,6 26.09.2021, 23:06 Uhr

Ein BMW ist auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer des BMWs verstirbt noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Sattelzuges bleiben unverletzt, stehen aber unter Schock.

In der Nacht zu Montag ist es auf der BAB 2 in Richtung Berlin zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein BMWs ist aus bislang ungeklärter Ursachen auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer des BMW verstarb noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Sattelzuges blieben unverletzt, stehen jedoch unter Schock und mussten betreut werden. Die Autobahn wurden während des Einsatzes vollständig in Richtung Berlin gesperrt. Gegen 03:50 Uhr wurde die Autobahn wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell