Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Kind durch flüchtigen PKW Fahrer verletzt

Bergheim (ots)

Das 12- jährige Mädchen aus Bergheim wurde nach einem Verkehrsunfall zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle.

Am Samstagmittag (06.11.2021 gegen 12:10 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 12 jährigen Mädchen aus Bergheim. Das Kind war auf der Leipziger Straße in Bergheim, in Höhe einer dortigen Tankstelle, aus einem Bus ausgestiegen, trat hinter den Bus und beabsichtigte die Straße fußläufig zu überqueren. Sie blieb kurz stehen, um sich zu vergewissern ob die Straße frei sei. Ein sich nähernder PKW blieb ebenfalls kurz vor der Stelle stehen und erweckte den Anschein, das Mädchen passieren zu lassen. Als sie losging fuhr der PKW unvermittelt an und erfasste das Mädchen frontal. Nach dem Zusammenstoß, so Zeugenaussagen, stieg der Fahrer aus dem Fahrzeug aus und sprach kurz mit der Verletzten. Anschließend setzte er sich in sein Auto und entfernte sich von der Unfallstelle noch vor Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei. Das Mädchen erlitt mehrere Verletzungen wegen derer sie zur Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie konnte nach ambulanter Behandlung glücklicherweise wieder entlassen werden. Die polizeilichen Maßnahmen führten schnell zum Auffinden des Unfallfahrzeugs in einem angrenzenden Wohngebiet. Der Fahrer konnte allerdings nicht angetroffen werden. Da das Fahrzeug vor der Halteranschrift geparkt stand und sich Hinweise auf den Aufenthalt des Fahrers in einer Wohnung ergaben, wurde die Wohnung auf Beschluss der Staatsanwaltschaft nach dem flüchtigen Fahrer durchsucht. Er konnte nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen der Polizei richten sich nun unter anderem auf die abschließende Feststellung des Fahrzeugführers und die genauen Hintergründe zum Zustandekommen des Verkehrsunfalls.

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell