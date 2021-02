Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210202.2 Winseldorf: Farbschmierer richten hohen Schaden an

Winseldorf (ots)

In mehreren Aktionen haben Unbekannte diverse Wände des Schöpfwerks in Winseldorf mit Sprühfarbe verunstaltet. Erste Schmierereien erfolgten in der ersten Januar-Woche, weitere entdeckte ein Verantwortlicher Ende Januar 2021 fest. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Mitarbeiter des Deich- und Hauptsielverbandes Südwesthostein stellte im Rahmen seiner Tätigkeit zu Jahresbeginn an dem gemauerten Gebäude des Schöpfwerks an einer Spurbahn in Winseldorf drei mit Graffiti beschmierte Wände fest. Offensichtlich hatten die Sprayer ihr Werk allerdings noch nicht beendet, denn am 29. Januar 2021 fanden sich weitere Bilder an dem Mauerwerk und an einer Betonmauer zur Stör. Mehrfach war das Tag "Nikbe" zu erkennen. Die Reinigungskosten werden sich voraussichtlich auf etwa 4.000 Euro belaufen.

Wer Hinweise auf die Schmierfinken geben kann, sollte sich mit der Polizei in Hohenlockstedt unter der Telefonnummer 04826 / 3767570 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell