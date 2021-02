Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210201.7 Heide: Flinke Diebe - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag haben Diebe einen Mann an einer Bushaltestelle in Heide bestohlen. Sie agierten blitzschnell, der Geschädigte sah sie nur noch von hinten.

Um 17.45 Uhr kam der Anzeigende mit einem Bus an der Haltestelle "Neue Anlage" in der gleichnamigen Straße an. Als er gerade ausgestiegen war, bemerkte er, wie eine Person an seine Gesäßtasche griff und sein Portemonnaie herauszog. Mitsamt seiner Beute floh der Dieb eilig in Richtung Rathaus, ein zweiter Mann lief in Richtung des Parks davon. Der hatte vermutlich das Smartphone des Geschädigten aus einer Tasche genommen, denn dieses fehlte ebenfalls. Eine Verfolgung der Täter verlief erfolglos, sie waren zu schnell.

Laut dem 54-jährigen Geschädigten waren die Täter um die 180 cm groß, von normaler Statur und dunkel gekleidet. Wer Hinweise auf die Diebe geben kann, sollte sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

