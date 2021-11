Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211106-1: PKW überschlug sich

Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (05. November ) gegen 22:50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Bedburger mit seinem PKW die L213 aus Richtung Glesch kommend in Fahrtrichtung Elsdorf. Aus ungeklärter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein dort stehendes Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb links neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Die Unfallspuren zogen sich über eine Länge von 200m. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der PKW wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde gefertigt. (dh)

