Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211105-2: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Wesseling (ots)

Autofahrerin oder Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle

Bei einem Verkehrsunfall in Wesseling-Berzdorf ist am frühen Mittwochmorgen (3. November) der Fahrer eines E-Scooters (46) leicht verletzt worden. An seinem Fahrzeug entstand zudem Sachschaden. Die Fahrerin oder der Fahrer eines am Unfall beteiligten Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Nach derzeitigem Sachstand war der 46-Jährige gegen 5.20 Uhr mit seinem Elektrofahrzeug auf der Rodenkirchener Straße unterwegs. In Höhe der Peter-Heinlein-Straße wollte er nach eigenen Angaben die Straße überqueren. Dabei soll das Hinterrad seines Rollers von einem Auto erfasst worden sein, das in Richtung Kerkrader Straße unterwegs gewesen sei. Durch den Zusammenstoß habe der Rollerfahrer die Kontrolle verloren und sei gestürzt.

Die Unfallermittler fragen:

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang und dem flüchtigen Auto machen?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

