Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211104-2: Polizisten stellten Fahrerin ohne Fahrerlaubnis

Erftstadt (ots)

Erftstädterin bereits mehrfach ohne Führerschein aufgefallen

Am Mittwochmittag (3. November) stellten Beamte die Fahrzeugschlüssel einer 35-Jährigen sicher und untersagten ihr die Weiterfahrt. Der Fahrerin eines Nissans wird vorgeworfen, das Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis geführt zu haben.

Um 13.15 Uhr fuhr die Nissan-Fahrerin den Beamten auf der Luxemburger Straße in Erftstadt entgegen. Den Polizeibeamten war die Autofahrerin bereits bekannt und auch die Tatsache, dass sie keinen Führerschein besitzt. Die Polizisten wendeten, fuhren ihr nach und forderten sie mit Anhaltezeichen auf, ihren Wagen zu stoppen. Der Aufforderung kam die 35-Jährige zunächst nicht nach. Die Beamten folgten ihr innerhalb der Ortslage Erp. Die Polizisten verloren die 35-Jährige verkehrsbedingt kurzzeitig aus dem Blick, trafen sie aber in einem Wendehammer an. Dort hatte die Dame ihren Wagen bereits abgestellt und bestritt, gefahren zu sein. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell