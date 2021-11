Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211104-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pulheim (ots)

Rettungskräfte befreiten Eingeklemmten aus seinem Fahrzeug

Am Mittwochabend (3. November) ist ein Autofahrer (51) bei einem Verkehrsunfall in Pulheim-Stommeln schwer verletzt worden. Rettungskräfte befreiten den 51-Jährigen aus seinem Skoda und brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Nach ersten Ermittlungen war der Skoda-Fahrer gegen 19.30 Uhr auf der Landstraße 93 unterwegs und soll nach links auf die Bundesstraße 59 in Richtung Köln abgebogen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen eines 33-jährigen Fahrers, der seinen Mercedes-Benz auf der B 59 in Richtung Rommerskirchen steuerte.

Die Unfallermittler der Polizei Rhein-Erft gehen derzeit Hinweisen nach, dass der Lastwagenfahrer das für ihn geltende Rotlicht einer Ampelanlage nicht beachtet haben könnte. Polizisten sicherten in dem Mercedes die Daten des elektronischen Fahrtenschreibers. Beide Unfallfahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (he)

