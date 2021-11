Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211103-4: Räuber entkam mit Beute

Wesseling (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann. Ihm wird zur Last gelegt, in einem Verbrauchermarkt in Wesseling drei Mobiltelefone entwendet und auf seiner Flucht einen Zeugen geschlagen zu haben.

Der Kassiererin (27) eines Verbrauchermarkt am Westring entging am Dienstagnachmittag (2. November) um 15.45 Uhr nicht, wie ein Mann gewaltsam eine Ausstellungsvitrine öffnete, drei Mobiltelefone entnahm und die Flucht antrat. Sie informierte weitere Mitarbeiter, die die Verfolgung des flüchtenden Täters aufnahmen. Der Täter lief über die Straße "Westring" in den Fußgängerzonenbereich davon. Von dort aus lief er in die Unterführung in Richtung Bahnhofstraße, wo er von zwei Zeugen eingeholt und zu Boden gebracht werden konnte. Dem Täter gelang es, sich aus seiner getragenen Jacke zu winden, einen Zeugen zu schlagen und ohne Jacke in Richtung der Dreilindenstraße zu flüchten.

Nach Angaben der Zeugen ist der Täter 35 bis 40 Jahre alt und 160 bis 165 Zentimeter groß. Er hat dunkle kurze Haare, einen Kinnbart und war mit einer beigefarbenen Baseballkappe und einem grünen T-Shirt bekleidet.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Täter oder dessen Aufenthalt machen können, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell