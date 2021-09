Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht

Dinslaken (ots)

Am Samstagnachmittag um 17:14 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hünxer Straße / Luisenstraße in Dinslaken. Eine 64-jährige Frau aus Dinslaken befuhr mit ihrem Pedelec die Hünxer Straße auf dem linken Radweg in Fahrtrichtung Talstraße und wollte bei Grünlicht die Luisenstraße innerhalb der Radfurt überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der die Hünxer Straße in gleicher Richtung befuhr und nach links in die Luisenstraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich. Sie wurde zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Eishalle fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen weißen Opel Corsa, Modell -D- gehandelt haben. Die Fahndung nach dem Pkw verlief bisher ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02064/622-0 zu melden.

